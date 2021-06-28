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Haberler Sarmaşık Çeşme tatili bitti sıra Bodrum’da

Çeşme tatili bitti sıra Bodrum’da

Çeşme tatili bitti sıra Bodrum’da

28.6.2021

İBRAHİM Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 9 yaşındaki kızı Elif Ada ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı. 2 aydır burada olduklarını ve pek ortalarda gözükmediklerini söyleyen güzel oyuncu, şimdi de Bodrum'a geçeceklerini dile getirdi. Babası İbrahim Tatlıses'in kopyası olan Elif Ada'nın fotoğrafı çekilirken utangaç olması ise onu daha sevimli gösterdi.

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