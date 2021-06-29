Benzediği organa fayda sağlayan besinler

Sebze ve meyvelerin hemen hepsi sağlık açısından oldukça faydalı. Öte yandan araştırmalar, bazı meyve ve sebzelerin faydalı olduğu organa şekil olarak da benzediğini ortaya çıkardı. İşt bu mucizevi besinler:

ÜZÜM-AKCİĞER

AKCİĞERİN en büyük hazinesi alveollar. Alveollar oksijeni kan dolaşımına veriyor. Üzümün akciğere en faydalı olduğu bölge de alveollar. Üzüm böylece akciğer kanseri riskini de azaltıyor. Üzüm ayrıca, proantosiyanidin adı verilen bir antioksidana sahip. Bu da alerjik astıma iyi geliyor. Her bir üzüm tanesi, akciğerde bulunan alveolleri gösterir ve yapılan araştırmalar zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olan bir gıda olduğunu gösteriyor.

TATLI PATATES PANKREAS

TATLI patatesin pankreasa yaptığı en büyük iyilik, kan basıncını düzenleyerek, görevini daha rahat yapmasını sağlamak. Tatlı patateste yüksek oranda, pankreas kanserinin büyümesini engelleyen B6 vitamini var. Ayrıca içindeki antioksidanlar, vücudun dokularını yaşlanma ve kansere karşı korur.

CEVİZ-BEYİN

CEVİZ, omega-3, folik asit ve E vitamini açısından en değerli kuruyemiş. Beyin için de... Ceviz, adeta küçük bir beyin. Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzerlik gösterir. İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 sayesinde de beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.

MANTAR-KULAK

KESİLMİŞ mantar, şekil olarak kulağa çok benziyor. Mantar, kulak için, D vitamini içerdiğinden dolayı duyma kaybını engelliyor. Kulaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız mantar tüketmeyi es geçmeyin.

ZENCEFİL-MİDE

ZENCEFİL midenin en yakın arkadaşı olarak bilinir. Öyle ki yüzyıllar öncesinde kusma ve deniz tutması gibi durumlarda insanlar zencefil tüketirdi. Yani henüz bilim kanıtlamadan önce bile midenin dostuydu. Zencefilin midemize ekil olarak benzerliği de şaşırtıcı. Zencefil ayrıca sindirim sorunlarına da iyi gelmektedir.

KEREVİZ-KEMİK:

KEREVİZDE silisyum bulunuyor. Silisyum, kemiğe gücünü veren element. Aynı zamanda kereviz de kemik de yüzde 23 oranında sodyuma sahip. Ayrıca %23 kereviz sodyumdan oluşur ve bunun iskelet yapısı için faydası oldukça fazladır. Doğal bir antioksidan olan kerevizi bolca tüketmeliyiz.

FASÜLYE- BÖBREK

MİNİK fasulye, böbreklere oldukça benzerlik gösteri. Lif içeriği yüksek olan fasulye bu özelliği sayesinde hem sindirim hem de kalp sağlığı açısından önemli bir besin kaynağıdır.

DOMATES-KALP

DOMATES kalbin aynasıdır. Bunun sebebi de domatesin içerdiği likopen. Likopenin kod adı: Kalbin ve kanın yiyeceğidir. Kalbe gelecek bütün hastalıklara karşı savunucu olan domates aynı zamanda C vitamini membası. C vitamini de kalp için oldukçafaydalı.

HAVUÇ-GÖZ

RETİNAYA iyi gelen beta-karotene havuçta bulunuyor. Havuç dilimi insan gözüne çok benziyor. Bilimsel araştırmalar havucun gözlerin kan akışını ve işlevini iyileştirdiğini göstermiştir. Yüksek oranda beta karoten içeren havuç, göz sağlığı için çok önemli bir besindir

NAR -KAN HÜCRELERİ

NAR kalp sağlığı için oldukça önemli bir antioksidandır. Zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur.