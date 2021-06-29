Mineral deposu maden suyu

YERİN altından gelen sağlık olarak bilinen maden suları, metabolizmanın ihtiyacı olan mineral ve sıvı ihtiyacını gidermede oldukça yardımcıdır. Maden sularında oldukça fazla bulunan mineraller birçok sağlık probleminin giderilmesinde faydalıdır. Ayrıca vücudumuzdaki organların işleyişini ve güçlendirilmesini sağlar. Vücuttaki enfeksiyonların atılmasını sağlayan maden suyu, safra kesesi ve pankreas organlarının işleyişini sağlar. İçeriğinde bulunan karbonhidrat sayesinde metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve ayrıca kabızlığa iyi gelir.

KAVUN ÇEKİRDEGİ SOLUNUM YOLUNA FAYDALI

KAVUN içerdiği zengin vitamin ve minerallerle sağlığımıza oldukça faydalı bir besin. Ancak b vitamini ve iyot zengini olan kavun çekirdeği de sağlığımıza birçok fayda sağlıyor. Yemeklerden önce bir bardak tüketilen kavun çekirdeği suyunun böbrekleri ve mesaneyi temizlediği söyleniyor. Kavun çekirdeği suyu, idrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikâyetlerini azaltır. Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını giderilmesine yardımcı olur. Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor.

YESİL ÇAYDAN DAHA GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAGI: MATE ÇAYI

SAĞLIKLI beslenmede meyve-sebzeler önemli bir yer tutuyor. Bitkilerin de sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Mate çayı da bunlardan biri... Yeşil çaydan bile daha güçlü antioksidan bulunan mate yaprağı bünyesinde; A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü barındırıyor. Bitki, bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok kronik hastalığa, romatizmaya, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösteriyor.