Serpil Benay müziğe geri dönüyor

80'Lİ ve 90'lı yıllara damga vurmuş isim Serpil Benay, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor. 1982 yılında Zeki Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyuran, birçok mekanda solistlik yaparan Serpil Benay yıllar sonra yapımcı, müzik adamı Aykut Gürel ve iletişimci Özgür Aras ile Bodrum'da bir araya geldi. Bodrum'da yaşamaya başlayan Serpil Benay uzun yıllar ayrı kaldığı müzik dünyasına yapımcı, müzik adamı Aykut Gürel ve iletişimci Özgür Aras sürpriz buluşmasıyla müziğe geri döndüğünün sinyalini verdi.

DİĞER