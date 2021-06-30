Bu besinler demir eksikliğini gideriyor

Vücudun demir depoları azalırsa oksijeni taşımak için yeterli kırmızı kan hücreleri yapılamaz hale geliyor. Sonucunda da demir eksikliği anemisi gelişebiliyor. Halsizlik, dikkatsizlik, solgunluk, yorulma, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi durumlara da neden olabilen bu durumla başa çıkabilmek mümkün.

DESTEK SAĞLIYORLAR

Bu lezzetlerin her biri tabii ki tek başına kesin çözüm değil ama vücutta kan üretilmesine destek veriyor ve metabolizmanızı hızlandırıyor. İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler:

TAHİN-PEKMEZ

PEKMEZ, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ile kolay ve besleyici enerji kaynağı alternatifidir. Demir içeriği ile kansızlık problemi olanlara takviye edici olur. Susam tohumundan elde edilen tahin de demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor bakır, selenyum içeriği ile vücut direncini artırıyor. Günde 1-2 tatlı kaşığı tahin-pekmez ikilisi günlük demir ihtiyacının karşılanmasında çok faydalı.

KURU BAKLAGİLLER

MERCİMEK, nohut, kuru fasulye, börülce, barbunya gibi kuru baklagiller yüksek demir içeriği ile anemiye karşı koruyucudur. Aynı zamanda emzikli ve hamilelik dönemlerinde artan protein ve demir gereksinimi için de önemlidir. Kuru baklagillerin yanında bol limonlu yeşillik tüketerek demirin emilimini artırabilirsiniz. Ancak iyi pişmemiş kuru baklagillerin demir emilimini olumsuz etkileyeceği göz ardı edilmemeli.

BÖBREK

TIPKI ciğer gibi böbrek de aslında insan sağlığı açısından oldukça önemli görülen sakatatlardan biri. Demir, B vitamini, bakır gibi yararlı maddeler bakımından zengin bu yiyeceği herkes sevmese de eğer siz yiyebilenlerdenseniz mutlaka ona beslenme düzeninizde çok daha sık bir şekilde yer vermelisiniz.

KIRMIZI ET

KIRMIZI et potansiyel olarak anemiye (kansızlık) eğilimli olan kişiler için oldukça önemli. Ancak kolesterol içeriğinin yüksek olması nedeniyle kronik hastalık öyküsü olanların ölçülü tüketmeye dikkat etmesi gerekiyor.

KURU ÜZÜM

DEMİR bakımından zengin yiyeceklerin en başında sırayı kuru üzüm alıyor. Özellikle koyu renkli üzümlerin kurutulmuş hallerini değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. Kansızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 avuç kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte tüketebilir, böylece vücudunuzdaki demir miktarını artırarak kan üretiminize destek olabilirsiniz.

DOMATES

DOMATES de bir diğer alternatif. 1 su bardağı domates suyu günlük demir ihtiyacınızın %30'unu karşılayabilir.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yemyeşil renkleri ve nefis lezzetleriyle mutfağa çok yakışan yeşil yapraklı sebzeler, demir bakımından zenginlikleriyle de vücudumuza şifa sağlıyor.

YUMURTA

YUMURTA, içeriğindeki zengin demir sayesinde de anemi riskinin önüne geçebiliyor, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor. Günde bir yumurta tüketmeyi ihmal etmeyin.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

DEMİR ihtiyacının karşılanmasına fayda sağlayan kabak çekirdeğinin 100 gramı, 9 mg demir içeriyor. Aynı zamanda B, E vitaminleri, potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengin bir besin olan kabak çekirdeğini salataların üzerine, yoğurdun içine veya ara öğün alternatifi olarak demir içeriği yüksek kuru meyvelerinizin yanına ekleyebilirsiniz.

HAZIMSIZLIĞA NANE İYİ GELİYOR

NANE içindeki aktif yağ olan mentol ile hazımsızlığı gidermeye yardımcı olan ve ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler. Solunum yollarına ek olarak, nanenin içerik özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir. Nane ayrıca baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olur.