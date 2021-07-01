Çeşme geceleri yeniden canlanıyor

Ege'nin tatil cenneti Çeşme'deki pek çok mekan ve ilçenin en büyük etkinlik alanı olan Açıkhava Tiyatrosu, birbirinden ünlü isimlerin konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında gerek eğlence mekanlarında, gerekse Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak isimler arasında Funda Arar, Sertab Erener, Buray, Yıldız Tilbe, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Hande Yener, Gülşen, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Ferhat Göçer, Serkan Kaya, Volkan Konak, Erol Evgin, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, Haktan, Derya Bedavacı, Grup Gündoğarken, Şimal, Rubato, Deniz Seki, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Sakiler, Yaşar, Ayta Sözeri, Aybüke Albere, Demet Akalın, Berkay, Serdar Ortaç, Karsu, Gazapizm ve Yüzyüzeyken Konuşuruz yer alıyor.

ERCAN AKGÜN