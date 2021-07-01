Damar açıcı beslenme

ZENCEFİL, sarı-kırmızı renklerde çiçek açan, kök yumrukları ilaç olarak kullanılabilen çok yıllık bir bitkidir. Günde 10 gr ya da 1 silme çay kaşığı tüketmeniz faydalı olacaktır. Geleneksel ve modern tıpta kullanımı çok fazladır.

Özellikle gingerol ana biyoaktif bileşiği vücudu serbest radikallere karşı korur. Karbonhidrat, lif ve protein açısından zengin bir bitkidir. Sodyum, demir, potasyum, C vitamini, B6 vitamini ve niasin içerir. Trombositlerin yapışkanlığını azaltır ve arterlerdeki plak oluşumunun temizlenmesini sağlar. Zencefil antioksidan kaynağı bir bitkidir. Bu bakımdan en etkili damar açıcı bitki çeşitleri arasında yer alır.

SARIMSAK

HALK arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılır. Birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir. Zengin vitamin ve mineral içerir. B6 ve C vitamini bakımından zengindir. Sarımsaktaki aktif bileşikler kan basıncını düşürür. Damar açıcı bitkiler arasında yer alır. Soğuk algınlığına iyi gelir ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kolesterol düzeyini iyileştirir.

ZERDEÇAL

EN etkili besin takviyelerinden biridir. Vücut ve beyin için birçok faydası bulunur. Hindistan'da yıllardır şifalı bitki olarak kullanılan zerdeçal, güçlü bir antioksidandır. Vücudun serbest radikallere karşı savaşmasına yardımcı olur. Kronik iltihaplanmayı iyileştirir. Hafızayı geliştirir ve Alzheimer hastalığına iyi gelir. Beyin nöronlarının büyümesini sağlar. Kalp hastalığı riskini azaltır. Araştırmalara göre kalp hastalığına neden olan birçok semptoma karşı savaşır. Damar tıkanıklığı bunlardan bir tanesidir.

YABAN MERSİNİ

SAĞLIK açısından birçok faydası bulunur. Kemik gelişimini güçlendirir ve kalp sağlığını korur. Kanseri önler. Saç ve cilt sağlığını korur. Diyabet ve obezite hastalarına iyi gelir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu minerallerin alınması kan basıncı sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. İçerisindeki lif, C vitamini ve B6 vitamini damar tıkanıklığını önler.