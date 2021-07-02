Doğru beslenmeyle sıcaklardan korunun

Diyetisyen Emre Uzun, son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı günlerde, sıcaklardan korunmak için nasıl önlemler alınması ve kişilerin beslenme biçimlerinde nelerin değişmesi gerektiğini anlattı.

DEHİDRASYON TEHLİKESİ

Beslenmemizi gözden geçirip, büyük fayda sağlayacak püf noktalar ile sıcakları daha kolay atlatmanın mümkün olduğunu belirten Uzun, "Güneşin altında uzun süre kalmak; güneş çarpması, gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybının neden olduğu rahatsızlıklara dikkat edilmeli" dedi.

Güneş çarpmalarının yanında özellikle gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybına bağlı dehidratasyon görülme riskinin yükseldiğini söyleyen Uzun, "Bu yüksek sıcaklarda ofiste, dışarıda ve tatilde vakit geçirenlerin yeme ve içmelerini farklı şekillerde düzenlemeleri sıcaktan korumaya yardımcı olacaktır. Yaz aylarında su tüketiminin yetersiz olmasıyla birlikte öne çıkan bir risk olan dehidrasyon ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Kış aylarında 8-10 su bardağı olan su tüketimi yaz aylarında 10-12 litreye çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

SU ORANI YÜKSEK BESINLER SEÇIN

SICAK havalarda yorgunluğu önlemek için az ve sık beslenmeli, öğün atlamamalısınız. Sıcak hava nedeniyle oluşan iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla hafif ve su oranı yüksek besinlere öncelik verilmelidir. Sofralardan salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği yüksek meyveler eksik olmamalıdır.

AYRAN VE MEYVE SUYU FERAHLATIR

ASİTLİ ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çaylarının tercih edilmesi daha faydalıdır. Bunlar su ihtiyacımızı da karşılamaya yardımcı olur. Açıkta satılan gıdalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıcak havalar yiyeceklerin bozulma riskini arttırmaktadır. Bunun sonucunda sindirim sisteminin bozulması ile karşılaşmak mümkün.

KARPUZ VE KAVUN

KARPUZ ve kavun vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olurken, diğer yandan şeftali cilt sağlığını koruma görevini üstlenir. Artan terleme nedeni ile su ihtiyacı diğer mevsimlere oranla yaklaşık iki katına yani 2,5- 3 litreye ulaşır. Bunu sadece su tüketerek karşılamak zor olabilir. Karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olacaktır.

YAZIN IDEAL TATLISI DONDURMA

BU tip yüksek sıcaklıklarda hamur işi tatlılar bizi rahatsız edebilir. Bunun yerine ideal tatlı dondurmadır. Hem süt içeriği ile iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı hem de sıcak havalarda içimizi ferahlatıcı bir tatlıdır. Haftada 2-3 gün tercih edilebilecek tatlı olan dondurma, kilo aldırma korkusu olmadan tüketebilir. Tabii ki miktarı önemli. 2-3 topu aşmamaya dikkat edilmeli.

YUMURTA ILE ET TÜKETIMINE DIKKAT!

AŞIRI sıcaklar, besin zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğundan, tüketilen yiyeceklere 2 kat daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle yumurta, tavuk, et, hindi, balık gibi gıdaların saklanma sıcaklıkları çok önemlidir.

GIYIMINIZI DE DEGISTIRIN

SU kaybımızı azaltmak adına kıyafet seçimi de ciddi önem arz etmektedir. Açık renkli, pamuk ya da keten gibi kumaştan yapılmış, bol ve rahat giysiler tercih edilmeli. Sentetik kumaştan giysiler ciltten buharlaşmaya izin vermediğinden hissedilen sıcağı artırır. Dışarıda çok fazla vakit geçiriyorsak, geniş kenarlı şapka, şemsiye, uygun güneş gözlüğü kullanılmalı.