Maraşlı'nın kimliği deşifre oldu

BAŞROLLERİNİ Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı'nın büyük sırrını Mahur öğrendi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı. Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.

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