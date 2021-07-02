  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Maraşlı'nın kimliği deşifre oldu

'nın kimliği deşifre oldu

Maraşlı'nın kimliği deşifre oldu

2.7.2021

BAŞROLLERİNİ Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı'nın büyük sırrını Mahur öğrendi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı. Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maraşlı'nın kimliği deşifre oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.