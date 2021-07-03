  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Angelina Jolie gönlünü The Weeknd’e kaptırdı

gönlünü ’e kaptırdı

Angelina Jolie gönlünü The Weeknd’e kaptırdı

3.7.2021

Dünyaca ünlü oyuncu An-geline Jolie (46), şarkıcı The Weeknd (31) ile Los Angeles'ta bir restorandan çıkarken gaze-tecilere yakalandı. Kameraları fark edince utangaç tavırlar sergileyen ikili, soruları cevap-sız bırakarak mekandan ayrıl-dı. Jolie'nin, yakın çevresine, uzun zamandır yalnız olduğu-nu ve hayatını paylaşacak hiç kimsesinin olmadığını söyledi-ği iddia edildi. The Weeknd ile Angeline Jolie'nin aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler sos-yal medyayı da salladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Angelina Jolie gönlünü The Weeknd’e kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.