Angelina Jolie gönlünü The Weeknd’e kaptırdı

Dünyaca ünlü oyuncu An-geline Jolie (46), şarkıcı The Weeknd (31) ile Los Angeles'ta bir restorandan çıkarken gaze-tecilere yakalandı. Kameraları fark edince utangaç tavırlar sergileyen ikili, soruları cevap-sız bırakarak mekandan ayrıl-dı. Jolie'nin, yakın çevresine, uzun zamandır yalnız olduğu-nu ve hayatını paylaşacak hiç kimsesinin olmadığını söyledi-ği iddia edildi. The Weeknd ile Angeline Jolie'nin aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler sos-yal medyayı da salladı.