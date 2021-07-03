Türk sineması Kartal abisini kaybetti

Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi. Ankara'da 1938'de dünyaya gelen usta sanatçının acı haberi sanat, siyaset ve televizyon camiasında büyük üzüntü yarattı.

ÜNLÜLERDEN USTAYA VEDA

Tibet'in ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından

"Sinema ve tiyatro tarihimi-ze unutulmaz izler bırakan usta oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhu-ma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dili-yoruz" mesajı yayınladı. Ünlü isimler de sosyal medya hesap-larından ustaya veda etti.



TÜRKAN ŞORAY:

HER zaman kalbimde ayrı bir yeri olan canım meslektaşım... Gerçekten üzüntüm sonsuz... O kadar tatlı set anılarımız vardı ki, birlikte çok güzel filmler çevirdik. Sinemaya hem yönetmen olarak hem aktör olarak damgasını vurmuştu. Hiç unutulmayacaksın Kartal Tibet. Mekanın cennet olsun...



HÜLYA KOÇYİĞİT:

TÜRK sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu, hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun.



FİLİZ AKIN:

ELEVİZYONU açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve gerisini duymaz oldum. Ankara'da ilk 'Midas'ın Kulakları' oyununda seyredip, hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık. O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarı-lar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinema-nızın, Yeşilçam'ın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ben henüz bu haberi içime sindiremedim...



CÜNEYT ARKIN:

Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet'in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



ZAFER ALGÖZ:

Kartal Tibet'i kaybettik. Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi. Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti. Büyük Beşiktaşlı. Adı gibi Baba Kartal'dı. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun.



BURAK ÖZÇİVİT:

'Zoraki Koca' ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor... Senden o kadar çok şey öğrendim ki... Seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba...