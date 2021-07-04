  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

4.7.2021

SİNEMAMIZIN usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanat camiasından çok sayıda kişi, Tibet'in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı.

Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, "Çok büyük kayıp. Babamız bu toprakların insanları için yeri zor doldurulacak bir insan. Hepimizi güldürdü, ağlattı, dertlerimizi unutturdu. Onunla bir dönem bitiyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.