Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

SİNEMAMIZIN usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanat camiasından çok sayıda kişi, Tibet'in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı.

Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, "Çok büyük kayıp. Babamız bu toprakların insanları için yeri zor doldurulacak bir insan. Hepimizi güldürdü, ağlattı, dertlerimizi unutturdu. Onunla bir dönem bitiyor" dedi.