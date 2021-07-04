Müge Anlı’dan muhteşem final

Başarılı araştırmacı gazeteci Müge Anlı, atv ekranında yine muhteşem bir sezonu geride bıraktı. 13'üncü sezonunda 23 cinayeti çözen Müge Anlı, sezon finalinde Turkuvaz Medya Yönetimi, tüm atv yöneticileri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı ekibine teşekkür etti.

SOSYAL PROJELER

Cinayetler, itiraflar ve operasyonlarla geçen bir sezonda, yüzlerce insanın hayatına dokunan Müge Anlı, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Her fırsatta iyilikte yarışılması gerektiğini vurgulayan başarılı sunucu, Kızılay'dan bir kez daha ödül aldı. Kızılay Genel Müdür Kerem Kınık, Müge Anlı'ya 'Platin Madalya' takdim etti. Sosyal sorumluluk projelerinin öne çıktığı sezonda Müge Anlı ve Dostları Aşevi projesi de binlerce insanın sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. Depremzedelerin, sele teslim olanların yardımına koşan Müge Anlı ve Dostları, çocukları da sevindirdi.



AYDINLI MUHTARDAN ALKIŞLANACAK JEST

PROGRAMIN sezon finali çekimlerine ev sahipliği yapan Aydın'daki Mimar Sinan Mahallesinin Muhtarı Gurbet Çamoğlu, hazırladığı hatıra ormanı projesiyle Anlı'ya jest yaptı. Muhtar Çamoğlu, Müge Anlı ve ailesi ile Rahmi Özkan ve Şevki Sözen adına bir çınar ağacı diktiklerini ifade etti. Çamoğlu, Müge Anlı'yı çok sevdiklerini ve bu sebeple Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan hatıra ormanına fidan diktiklerini söyledi.



SESİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

FİNAL sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenleyen Müge Anlı'nın, sahneye çıkarak 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Performansını sosyal medyadan paylaşan Müge Anlı, takipçileri tarafından "Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" gibi güzel yorumlar aldı.