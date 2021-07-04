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Haberler Sarmaşık Nazar değer diye hediyeyi gizledi

Nazar değer diye hediyeyi gizledi

Nazar değer diye hediyeyi gizledi

4.7.2021

BİR dönem Göztepe'de oynayan futbolcu Selçuk Şahin, eşi Emel Deliyürek'in doğum gününü ünlü top model Ivana Sert ve iş insanı Sezer Dermenci çiftiyle birlikte Çeşme'de kutladı. Basın mensuplarının alınmadığı kutlamaya Yeni Asır ulaştı. Eşine aldığı sürpriz hediyeyi arkadaşlarından bile gizleyen ünlü futbolcu Selçuk Şahin, hediyeyi merak eden dostlarına "Nazar değer, söyleyemem" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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