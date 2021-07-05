Acur harareti kesmeye yardımcı

ACUR sıcak yaz ayında harareti kesmeye yardımcı olur. Su ihtiyacını giderir. Bu sayede susuzluk hissini ortadan kaldırmış olur. Böbrek ağrılarını tedavi edici özelliğe sahiptir. Acur düzenli olarak tüketildiğinde kanı temizlemeyi sağlar. Birisi bayıldığında burnuna acur koklatıldığında iyi geldiği söylenir. Acur besleyici bir bitkidir. Sebze olarak da tüketilir. Sindirime yardımcı olmayı sağlar. Sarılık hastalarını tedavi edici özelliği bulunur. Kilo almak isteyen kişilerin yaş hurma ile birlikte tüketmeleri önerilir. Vücudu rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Vücudun zinde kalmasını sağlar. Acurun tok tutucu özelliği bulunur. İdrar söktürücü etkiye sahiptir. Vücudu sıcak Prof. Dr. Mahmut yaz aylarında serin tutmayı sağlar.

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