Bu içecekler hem sağlıklı hem ferahlatıcı

Hava sıcaklıklarının gittikçe arttığı bu günlerde içinizi ferahlatacak sağlıklı içeceklere ne dersiniz? İşte evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilecek sağlıklı içecekler:

FESLEĞENLİ LİMONATA: Limon, bal, ve fesleğen ile yapılan bu sağlıklı içecek de sizi ferahlatacaktır. Fesleğen vücutta inflamasyonu azaltıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Limon ise yüksek C vitamini içermesi sayesinde sadece soğuk algınlığına değil kalp hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Bu nedenle gün içinde bal ile tatlandırılan bu sağlıklı içeceği tüketebilirsiniz.

REYHANLI AYRAN: Yoğurdun insan sağlığına faydaları saymakla bitmez. Vitamin, iyot ve çinko zengini yoğurt sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatmakla kalmaz aynı zamanda sağlığınız için faydalı içeriğe de sahiptir. Reyhan da yine antibakteriyel özelliği olan bir yeşillik. Reyhan ayrıca, mor renginden de anlaşılacağı üzere çok yüksek antioksidan içeriğine sahip ve bu sayede anti-aging ile kansere karşı koruma özelliği gösteriyor.

BUZLU TÜRK KAHVESİ: Türk kahvesinin birçok faydası bulunuyor. Kanser önleyici özelliğinin yanında kolesterol düşürücü etkisi de olan Türk kahvesini pişirdikten sonra soğutarak, yarım su bardağı soğuk süt, 4-5 kalıp buz, 1 adet kuru hurma ile tüketebilirsiniz.

ANANASLI - ZENCEFİLLİ İÇECEK:

Kemikleri ve diş etlerini güçlendiren ananasın yanında mide ve bağırsaklara fayda sağlayan zencefille lezzetlendirilen bu içecek de gönlünüzü kazanacaklar arasında.

ŞEFTALİLİ SODA: Kalp dostu olan ve kanı temizleyen şeftali, c vitamini deposu misket limonuyla birleşince sağlıklı mı sağlıklı bir içecek ortaya çıkıyor. Maden suyu da bulunan bu içecek aynı zamanda önemli ölçüde fosfor da içeriyor.