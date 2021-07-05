Göz kuruluğuna maske ve ekran uyarısı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, pandemi nedeniyle takılan maskelerin ve uzun süre telefon, bilgisayar, televizyon ekranına bakmanın göz kuruluğuna neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, gözde yanma, batma, kaşıntı gibi rahatsızlıklara neden olan göz kuruluğu hastalığının görülme sıklığının son yıllarda daha çok arttığını belirtti.

UZUN SÜRE EKRANA BAKMAYIN

Göz kuruluğuna neden olan etkenlerin başında uzun süre ekrana bakmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Uzun süre maske kullananlarda maskelerin üst kısmından verilen nefes gözle temas ederek kuruluk oranını artırıyor. Mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji de görülebiliyor. Evlerdeki ısıtma sistemleri de ortamdaki havanın kurumasına ve göz kuruluğuna neden olabiliyor. Yaşla birlikte sarkan göz kapağı dokusu gözün deri ile temasını da azaltıyor. Bu durum da kuruluğa neden olabiliyor.

Yatarak tv seyretmek göz yaşının yanlara doğru akmasına ve göz kuruluğuna neden oluyor. Televizyon izlerken dik oturmak gerekiyor. Gelişen teknoloji ve iş hayatında ekrana maruziyet süreleri daha çok arttı. Uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakarak çalışanların da belli bir süreden sonra ara vermeleri gerekiyor. Çalışmaya mola verildiğinde, cep telefonu ya da başka dijital cihazları kullanmaktan kaçınılması önem taşıyor" dedi. Göz kuruluğu hastalığının tedavisi için, ilaç ve suni göz yaşının yanısıra IPL lazer tedavisinin de başarılı sonuçlar verdiğini belirten Kaşkaloğlu, "Göz kuruluğu kronik bir hastalıktır. Tamamen tedavisi söz konusu değildir. Bu nedenle uygulanan IPL tedavisinin de birkaç seans devam etmesi ve ihtiyaç halinde tekrarlanması gerekebilir" dedi.