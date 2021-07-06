Aylar sonra ilk sahne

POP müziğin başarılı isimlerinden Hande Ünsal, hafta sonu Tren Alaçatı Port'ta sahne aldı. Pandemi nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan ve yazın ilk konserini veren Ünsal, "Şu anda çok mutlu ve heyecanlıyım. Aylardır bugünün özlemiyle bekledim. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayım" dedi. Kısıtlama döneminde birçok şarkı yazdığını belirten güzel popçu, bunlardan 6 tanesini İzmirli hayranları için seslendirdi.

DAMAR VAKTİ

ARABESK müziğin güçlü sesi Derya Bedavacı, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahneye çıktı. Gecede hareketli çalışmaların yanı sıra ağırlıklı olarak damar parçalara da yer veren başarılı şarkıcı, "Çok eğlendik, şimdi damar vakti" diyerek dinleyicilerine duygusal bir gece yaşattı.

MİCKEY'E YÜRÜMEYİ ÖĞRETİYOR

SEMPATİK oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, bu kez gece eğlencesine köpeği Mickey'i de dahil etti. Alaçatı'da arkadaşlarıyla birlikte mekanları gezerken rastladığımız Arıkan, "Köpeğime sokakta yürümeyi ve tuvalet yapmayı öğretiyorum. Normalde sürekli kucağımda gezdirdiğim için hayvancağız şu anda şaşkın vaziyette" dedi.

ERCAN AKGÜN