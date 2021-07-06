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Haberler Sarmaşık ‘Fareler gibi ürüyoruz’

‘Fareler gibi ürüyoruz’

’da bir çevre etkinliğine katılan ’in sözleri halkın tepkisine sebep oldu. Erener’in, “Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir” sözleri şoke etti

‘Fareler gibi ürüyoruz’

6.7.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in şok sözleri damga vurdu.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Çevre konusundaki öfkesini çocuk sahibi vatandaşlara yönelten Erener'in sözleri büyük tepki topladı. Erener, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüryor olabilirler" dedi. Erener'in anne babaları fareye benzetmesi karşısında vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepkilerini dile getirdi.

TUBA AYHAN

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