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Podyumda düğün provası

Kasım ayındaki düğünü öncesinde podyumda gelinlik giydi. Gelinlikli fotoğraflarını nişanlısı ’ye gönderen Sert, defile sırasında gelinliğe de karar verdi.

Podyumda düğün provası

6.7.2021

İVANA Sert, Didem Taslan, Wilma Elles, İpek Tanrıyar, Elif Ece Uzun, Özge Sarı gibi birbirinden ünlü mankenler podyumda Adana Çocuk Kanser Derneği ÇOKAD yararına düzenlenen Fashion Breeze defilesine katıldı.

Mankenler, hayvanlara yapılan şiddete karşı mesaj vermek için podyumda minik dostlarla yürüdü. İvana Sert ve İzmirli Turizimci sevgilisi Sezer Dermenci'nin önümüzdeki Kasım ayında Urla'da evleneceği daha önce açıklanmıştı. Sert'in yapılacak düğün öncesi gelinlik giymesi provası olarak yorumlandı. Gelinlik giyen ünlü top modelin çekimler sırasında fotoğraflarını ünlü turizmci sevgilisi Sezer Dermenci'ye gönderip, fikrini aldığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL

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