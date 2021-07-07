Doğru beslenerek ferahlamak mümkün

Sıcak havalarda en önemli nokta vücudun susuz bırakılmamasıdır. Bu nedenle ilk kural günde en az 2.5 litre su tüketmektir. Siz terlemediğinizi düşünseniz de, deri, solunum üzerinden ya da idrar, dışkı ile normalden fazla su kaybı yaşarsınız. Bu kayıp elektrolit kaybı ile beraber, tansiyon dengesizliği, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yaratabilir

YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇIN

Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllılara dayalı bir beslenme şekli daha faydalıdır. Akdeniz diyeti bunun için en uygun örnektir. Ayrıca, önemli kurallardan biri de, aşırı yoğun yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmemesidir. Balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata en iyi seçimler olarak karşımıza çıkar. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran cacık

tüketimi de unutulmamalıdır.

YAZIN TATLISI DONDURMA

KIZARTMALAR, aşırı yağlı gıdalar ya da sakatatlar yerine ızgara, buğulama, haşlama olarak hazırlanmış, yağı alınmış etler tüketilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine ise yaz aylarının ideali olan dondurma tercih edilmelidir.

AKSAM YEMEGİNİ GECIKTIRMEYIN

YAZ aylarında akşam yemeklerini çok geç saatlere bırakmamalısınız. Akşam yemeğini mümkün olduğunca en geç 20.30'a kadar bitirmiş olmanız gerekiyor. Her ne kadar yaz akşamları davetler ve özel geceler ile geçse de, sağlıklı bir beden ve sıcakların bunaltıcı etkisini azaltmak istiyorsanız, beslenme alışkanlıklarınızı da buna göre düzenlemelisiniz.

YAZ AYINDA TÜKETEBİLECEGİNİZ 21 LEZZETLİ YEMEK

● Fırında mücver ● Yaz türlüsü ● Kabak çintmesi ● Fasulye kızartması ● Yumurtalı ot kavurma ● Fırında kaşarlı mantar ● Yoğurtlu kabak salatası ● Fırında Kızartma ● Labne peyniri dolgulu domates ●Patlıcan pane ● Girit usulü kabak ● Sebzeli güveç ● Bulgur salatalı patlıcan ● Sebzeli barbunya ● Ton balıklı makarna ● Ton balıklı salata ● Patlıcana sarılı kaşarlı tavuk ● Zeytinyağlı bezelye ● Kaşkarikas ● Karpuz pizza ● Kavunlu sorbe

FATİH ŞENDİL