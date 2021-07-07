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Haberler Sarmaşık Superman’in yönetmeni hayata veda etti

Superman’in yönetmeni hayata veda etti

Superman’in yönetmeni hayata veda etti

7.7.2021

SUPERMAN ve Define Avcıları (The Goonies) gibi filmleriyle tanınan 91 yaşındaki yönetmen Richard Donner, dün hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmeninin vefat haberini film yapımcısı eşi Lauren Shuler Donner verdi.Define Avcıları filminin hikayesinin yazarı Steven Spielberg, "Onun çevresinde olmak, en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve tabii ki en harika Goonie ile takılmaya benziyordu" ifadesini kullandı.

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