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Haberler Sarmaşık Burun estetiği sonrası maskeye dikkat edin!

sonrası maskeye dikkat edin!

Burun estetiği sonrası maskeye dikkat edin!

8.7.2021

PANDEMİ döneminde en çok talep edilen işlemlerin başında burun estetiği geliyor. Ancak Kovid-19 endişesi nedeniyle bu hayalini başka bahara erteleyenler de var. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Volkan Kahya, "Burun estetiği salgın döneminde uygun koşullar sağlanırsa rahatlıkla yapılabilecek bir cerrahi operasyon. Ancak sonrasında bazı konulara dikkat etmek gerek. Örneğin hijyen nedeniyle takılan maske biraz daha gevşek olmalı, burun ucuna çok fazla temas etmemeli ve buruna baskı uygulamamalı. Maske, burun ucunu aşağı doğru çekecek sertlikte olmamalı, mümkünse kumaş içerikli maskeler tercih edilmeli. Burun şeklinin korunması amacıyla siperlik kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
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