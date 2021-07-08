Femke zincirinin ilk halkası Aslızen ile açıldı

Urla Bademler'de 3 yakın arkadaşın işletmeciliğinde faaliyete geçen Femke Steakhouse & Breakfast Restoran, ünlü şarkıcı ve besteci Aslızen ile kapılarını açtı. Asıl mesleği mimarlık olan Alp Sinan Çakır ve doktor arkadaşı Olgun Başer ortaklığında, dijital pazarlama uzmanı Arzu Küçükarslan yönetiminde haftanın 7 günü hizmet verecek olan restoranın mutfağında steak ve sushi lezzetleri yer alıyor.

Et menüsünde çok iyi olduklarını, sushi konusunda ise dünyanın en iyisi olduklarının altını çizen Sinan Çakır, "Mutfak ekibimiz Türk, ancak Japonları yetiştiren sushi eğitmeni bir şefimiz var. Bu konuda dünyada bir numara diyebilirim. Pek çok restorana göre oldukça güçlü bir ekibe sahibiz" şeklinde konuştu.

BADEMLER GÖZBEBEĞİMİZ

FEMKE markasıyla ilk şubelerini açtıklarını belirten Genel Müdür Arzu Küçükarslan ise, "Ağustosun ilk haftası Çeşme'de 5 yıldızlı, 160 yatak kapasiteli otelimizi hayata geçireceğiz. Çok yakında Bodrum, Kaş, İstanbul ve Amsterdam'da da şubelerimizi açacağız. Hızla büyüyen bir zincir halinde yolumuza devam edeceğiz. Bademler bizim gözbebeğimiz. O yüzden işe ilk olarak buradan başladık" dedi.

'KONSERDE AĞLADIM'

KAHVALTI ve tüm günü kapsayan yemek hizmetinin yer aldığı işletmede, hafta sonları da canlı müzik geceleri düzenleyeceklerini söyleyen Küçükarslan, "640 kişi kapasiteli işletmemizde, yakın zamanda Ebru Gündeş, Linet ve Volkan Konak konserlerine de ev sahipliği yapacağız. Su yaz bizim için de konuklarımız için de çok hareketli geçecek" açıklamasını yaptı. FEMKE markasının yüzü olarak tüm şubelerin açılışında sahneye çıkacak olan Aslızen, gecede güçlü sesiyle konuklardan büyük alkış topladı.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden sanatçı, "Babamın ölümünden bir gün sonra konserim vardı. Erkek kardeşim Cem Yentur ile birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık ve sonra da mecburen işimize geri döndük. Çünkü önceden ayarlanmış bir konser ve sizi dinlemeye gelen konuklar var. İşletme sahiplerini ve müşterileri de düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

'RENKLİ GÜNLERİ ÖZLEDİK'

PANDEMİ döneminde müzik ve eğlence sektörünün büyük darbeler aldığını belirten Aslızen, "Ülkemizde yaşanan her kötü olayda ilk vurulan sektör bizimkisi oluyor. Umarım bundan sonra ne olursa olsun biz müzisyenler kötü etkilenmeyiz. Çünkü hayatı kurtaracak olan şeylerin başında sevgi ve müzik geliyor. Bu renkli günleri çok özledik" yorumunu yaptı. Mutfak ekibinin hazırladığı menülerle lezzet şöleni yaşayan konuklar, Aslızen'in şarkılarıyla da müzik ziyafeti çekti. Her cumartesi burada sahneye çıkacak olan Aslızen, kış sezonunda da aynı sahnede sevenleriyle buluşacak.

ERCAN AKGÜN