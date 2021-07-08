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Haberler Sarmaşık İşte sinemanın kral ve kraliçesi

İşte sinemanın kral ve kraliçesi

İşte sinemanın kral ve kraliçesi

8.7.2021

SİNEMANIN Kral ve Kraliçesi Yarışması 4. kez Bodrum'da gerçekleşti. Tamer Karadağlı'nın jüri başkanlığını yaptığı yarışma sonucunda 22 yaşındaki Tutku Topaç, erkeklerde ise 22 yaşındaki Ferdi Sattı birinci oldu. Topaç'a kraliçe kupasını Tamer Karadağlı ve Sattı'ya ise Wilma Elles verdi. Erkeklerde Eren Şevki Sancak2., Melih Fazıl Gürkal 3. oldu. Kadınlarda ise Hayat Mertcan2., Selin Sirekoğlu 3. oldu

■ ADEM ÜLKER

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