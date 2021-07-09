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Haberler Sarmaşık Sade şıklık

Sade şıklık

Sade şıklık

9.7.2021

OYUNCU Büşra Develi, alışveriş sırasında görüntülendi. 'Akıncı' dizisinde rol alan güzel oyuncu, yakın bir arkadaşıyla birlikte geldiği AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Siyah elbisesi ile sade bir şıklık sergileyen Develi, fotoğrafını çeken muhabirlere "Kolay gelsin" demekle yetindi.

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