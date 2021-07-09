Yeni rolü için saç rengini değiştirdi

OYUNCU Aslıhan Güner, geçtiğimiz gün kardeşi Neslihan Güner ve yakın bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Gazetecilerin, 'Saç renginizdeki değişim yeni projeniz için mi? ' sorusunu, "Evet yeni proje için bu renge döndüm. Alışmam zor oldu ama sevdim" diye yanıtladı. Yakında çekimler için Kars'a gidecek olan Güner, "Olabildiğince ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.

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