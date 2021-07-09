OYUNCU Aslıhan Güner, geçtiğimiz gün kardeşi Neslihan Güner ve yakın bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Gazetecilerin, 'Saç renginizdeki değişim yeni projeniz için mi? ' sorusunu, "Evet yeni proje için bu renge döndüm. Alışmam zor oldu ama sevdim" diye yanıtladı. Yakında çekimler için Kars'a gidecek olan Güner, "Olabildiğince ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.
Yeni rolü için saç rengini değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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