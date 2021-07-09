  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeni rolü için saç rengini değiştirdi

Yeni rolü için saç rengini değiştirdi

Yeni rolü için saç rengini değiştirdi

9.7.2021

OYUNCU Aslıhan Güner, geçtiğimiz gün kardeşi Neslihan Güner ve yakın bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Gazetecilerin, 'Saç renginizdeki değişim yeni projeniz için mi? ' sorusunu, "Evet yeni proje için bu renge döndüm. Alışmam zor oldu ama sevdim" diye yanıtladı. Yakında çekimler için Kars'a gidecek olan Güner, "Olabildiğince ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni rolü için saç rengini değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.