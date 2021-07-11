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Evde tırnak bakımı için 3 doğal yöntem

Evde tırnak bakımı için 3 doğal yöntem

11.7.2021

GÜÇLÜ, parlak ve sağlıklı tırnaklar için evde uygulayabileceğimiz doğal ve ekonomik reçeteler, oldukça iyi sonuçlar veriyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
HİNDİSTAN cevizi yağı antioksidan özelliği ile tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Aynı zamanda çok iyi antibakteriyel ve antifungal (mantar önleyici) özelliktedir. Tırnaklara ve çevresindeki deriye ılık hindistan cevizi yağı sürüp emilene kadar masaj yapmak yeterli.

ELMA SİRKESİ
ELMA sirkesi, tırnak etlerini yumuşatmak için çok iyi bir yöntem. Ayrıca tırnakların daha hızlı uzamasına da yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı ekleyin ve ellerinizi içinde birkaç dakika bekletin.

ÇAY AĞACI YAĞI
ÇAY ağacı yağı çok güçlü bir antiseptik ve antifungal madde içerir. 2 damla çay ağacı yağını iki çay kaşığı zeytinyağı, badem yağı veya hindistan cevizi yağı ile karıştırıp tırnaklarınıza ve tırnak etlerine masaj yapabilirsiniz.

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