İlk sahnesinde dostları yalnız bırakmadı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, ilk Çeşme konserini Alaçatı Melanj'da verdi. Ünlü mekanda sahneye çıkan popçuyu, dostları da yalnız bırakmadı.

'İLK EĞLENCEMİZ'

Oğuzhan Koç'un kankaları Eser Yenenler ve geçtiğimiz haftalarda baba olan İbrahim Büyükak'ın eşleriyle birlikte katıldığı konseri, Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, birkaç gün önce Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış da izledi. Haziran ayının sonunda Aslan Oktay isimli çocukları dünyaya gelen İbrahim ve Nurdan Büyükak da doğum sonrası ilk gece eğlencesine çıkmış oldu.

Çocuğu bakıcısına bıraktıklarını söyleyen komedyen, "Çeşme'yi çok seviyoruz. Arkadaşımız Oğuzhan'ı ise daha da çok seviyoruz. O yüzden doğum sonrası ilk gece eğlencemizi burada yapmak istedik" dedi.

'BU GECEYİ ÇOK BEKLEDİM'

Derya Uluğ ve Yaşar, Çeşme gecelerinde hayranlarıyla bir araya geldi. Alaçatı Şerefe'de sahne alan Uluğ, gecede iki kostüm değiştirdi. Güzel popçu, "Sizleri, mikrofonla şarkı söylemeyi, konser konser gezmeyi çok özledim. Ben bu geceyi çok bekledim. Hepimiz hoşgeldik" yorumunu yaptı.

Alaçatı Hayal Kahvesi'nde ikinci kez konser veren Yaşar ise hem 90'lı yıllardan hem de günümüzden derlediği parçalarla iki kuşağa birden hitap etti.

ERCAN AKGÜN