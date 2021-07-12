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Bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dediler

Kurucu Üyesi ve ’nin sahibi Dr. Osman Baş ve ’ın oğulları , ile dünya evine girdi. Güzelbahçe’de gerçekleşen törende ’in önde gelen isimleri de yer aldı.

Bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dediler

12.7.2021

PANDEMİ kısıtlamaları nedeniyle aylardır yapılamayan düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Hafta sonları düğünler nedeniyle tüm salonlar ve kır bahçeleri dolup taşarken, İzmir'de de cemiyet hayatının önde gelen isimleri, yaz düğünlerinde boy gösteriyor. İzmir'in tanınan doktorlarından Özel Mayasante Polikinliği'nin sahibi Dr. Osman Baş ve Yeşim Baş'ın oğulları Özel Mayasante Polikliniği yöneticisi Berkin Egemen Baş, Sedat Ekmekçi ve Fatoş Ekmekçi'nin kızları Eda Ekmekçi ile dünya evine girdi. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Casa Mandarino'da gerçekleşen dillere destan düğünde mutlu çifti, akrabaları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Muhteşem düğünde davetliler şıklıklarıyla göz doldurdu.


Düğünden önce nikahları kıyılan çiftin, düğündeki temsili nikahını Avukat Yavuz Aydın kıydı.


Cüneyt Altınkapı Gönül Altınkapı


Gülşen Kuru ve Dr. Keremcan Kuru düğüne çocuklarıyla birlikte geldiler.


Mert ALPDÜNDAR

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