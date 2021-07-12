Hasan Çoban’dan yeni bir single

ÜNLÜ sanatçı Hasan Çoban, yeni türkü single'ı "Vay Kader"i dinleyicileriyle buluşturdu. Eser, klibiyle birlikte dijital platformlardaki yerini aldı. "Nerelere Gidem Ben", "Mendilim Benek Benek", "Gel Alsana", "Engin'e Ağıt", "Fıstıkları Tolu Vurdu", "Gaziantep'in Kralları" ve son olarak "Hadi Oradan Deli" türküleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gaziantepli sanatçının "Vay Kader" adlı çalışması dinleyicilerden de tam not aldı.