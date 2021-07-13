Açılışa ünlü akını

HOLLANDA'NIN en ünlü restoran ve kulüp konseptiyle birlikte birçok işletmeye sahip olan Burak Kunu, önceki gün Çeşme Alaçatı'da The Marina Club'ın kapılarını açtı. Burak Kunu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Berk Atan sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Tan Taşçı, Nil Özalp, Güven Yüreği, Asuman Dabak, Survivor Ardahan Uzkanbaş, Yusuf Tekin ve İlayda Oymak gibi isimler katıldı.

Restoran, bar konseptiyle hizmet verecek mekana ilk gelen isimlerin başında ise Nil Özalp ve Tan Taşçı vardı. Mekanın sahibi Burak Kunu'ya destek olmak için geldiğini söyleyen Tan, "Burak kardeşim Hollanda'da bir çok kulübü olan bir isim ve pandemiye rağmen gelip ülkesine yatırım yaptı. Ben ülkem adına çok mutlu oldum" dedi.

Asuman Dabak ise açılışa yakın dostları ile katıldı. Dabak, "Herkes evinde çok bunaldı. Ben de kısa bir tatile geldim" diye konuştu. Berk Atan ise sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile katıldı. Burak Kunu, 2022'de The Marina Club'ın 3. şubesini Dubai'de açılacağını belirtti.

ÇEŞME'NİN TADINI ÇIKARIYOR

SEVİLEN oyuncu Aslı Bekiroğlu, bu yaz hem gece hem de gündüz Çeşme'nin tadını çıkaran ünlülerin başında geliyor. Çeşme'nin tüm nimetlerinden faydalanan Bekiroğlu, bir beach club'da düzenlenen happy hour partisine arkadaşlarıyla birlikte katılıp eğlenceye ortak oldu.

HEDİYE İÇİN TAVSİYE ALDI

ASLEN müzisyen olan ve kış döneminde yayınlanan bir televizyon dizisiyle yıldızı parlayan Feyyaz Şerifoğlu, bir Alaçatı'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Sokağın popüler dükkanı İftik Takı'da İftade Duman'dan hediye seçimi konusunda tavsiye aldı.

ERCAN AKGÜN