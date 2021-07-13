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Haberler Sarmaşık Best Model Uygar Taze: Önce okul, sonra oyunculuk

: Önce okul, sonra oyunculuk

Best Model Uygar Taze: Önce okul, sonra oyunculuk

13.7.2021

2017 Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra aldığı dizi ve film tekliflerini geri çeviren Uygar Taze, üniversiteyi bitirince oyunculuğa yeşil ışık yaktı. "Benim için okul öncelikliydi" diyen Taze, master eğitimini de tamamladıktan sonra teklifleri değerlendirecek. Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Taze, şimdi Cenevre Üniversitesi İş Analitiği master programına hazırlanıyor.
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