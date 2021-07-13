Sağlıklı bağırsak için probiyotik tüketin!

Diyetisyen Eda Balcı, sağlıklı insanlarda, yararlı ve zararlı bakteriler arasında kötü yaşam tarzı, kötü beslenme, yaşlanma ve antibiyotik kullanımı gibi nedenlerle dengenin bozulması durumunda probiyotiklerin, dengeyi sağlamada etkili olduğunu söyledi.

Balcı, düzensiz bağırsak hareketleri ve kabızlığın sebep olduğu karın rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olan probiyotiklerin, yiyeceklerin sindirimine ve vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olmak gibi faydaları olduğuna dikkat çekti.

HEKİM KONTROLÜ GEREKİR

"Bağırsaklarda çok fazla bakteri yaşar ve bu durum da probiyotik çeşitliliğini beraberinde getirir" diye konuşan Balcı, "Yaşanan probleme göre kullanılması gereken probiyotik de çeşitlilik gösterir. Örneğin ishalde, kabızlıkta, mantarda, gaz durumunda ve antibiyotik kullandıktan sonra kullanılması gereken probiyotikler farklıdır. probiyotikten yeterli etki alınamadığında farklı probiyotiklerin birlikte kullanılması gerekir. Bu yüzden doğru kullanım için hekim kontrolünde alınmalıdır" dedi.

PROBİYOTİK İÇEREN GIDALAR



YOĞURT

AYRAN

TURŞU

PEYNİR

FERMENTE süt

KEÇİ sütü

TEREYAĞI

BOZA

ŞALGAM

FERMENTE soya ürünleri ve içecekleri