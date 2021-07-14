Danilo şefin tatil keyfi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinin turistlik mahallesi Göcek, ünlüleri ağırlıyor. İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek koylarında tatilin keyfini çıkartıyor. Zanna, teknesiyle mavi tura çıkarak, ailesiyle birlikte bakir koylarda bol bol özçekim yaptı.

Öte yandan Zanna, Euro 2020 finalinde İngiltere'yi 3-2 yenerek kupayı kazanan İtalya'nın şampiyonluğunu ise Göcek'te kaldığı villanın havuzuna kıyafetleriyle atlayarak kutladı.

■ MURAT YALÇIN