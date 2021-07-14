İzmir gecelerine Lime tadı

BAYRAKLI Turan bölgesinde kapılarını açan Lime Club, sezona gösterişli bir merhaba dedi. Lime Club işletmecisi ve ortağı Oğul Ezgin, 700 kişi kapasiteli mekanda, kaliteli müzik ve eşsiz körfez manzarasıyla konuklarını ağırladıklarını söyledi.

Canlı müzik performanslarıyla da konuklarını sürpriz isimlerle buluşturacaklarını kaydeden Oğul Ezgin, "Her Perşembe Baran Ateş ve Kardelen, bu akşam DJ Can Çalışkan ve 16 Temmuz'da Ebru Polat sahne alacak.

Ayrıca perküsyon ve dans şovlarımız da geceye renk katacak. Dünyaca tanınan kokteyl çeşitlerinin yanında bize özgü bir lezzet olan Lime Lovers kokteyli ve taze meyve suları ile hazırlanan miks kokteyllerimiz de oldukça beğeniliyor" diye konuştu.

Ezgin, Burak Yıldırımol, Kerim Bülbül, Fatih Evin, Ömer Taşçı ve Gökhan Elveren'in de ortağı olduğu mekanda İzmirlilere özel sürprizlerini sürdüreceklerini belirtti.