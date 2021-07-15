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Haberler Sarmaşık Bu yazı çalışarak geçirecek

Bu yazı çalışarak geçirecek

Bu yazı çalışarak geçirecek

15.7.2021

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merke zi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, "İhtiyacım olan tek parça bir ürün almam gerekiyordu, hızlıca da işlerimi hallettim şimdi evime dönüyorum" açıklamasında bulundu. Ayrıca bir tatil planı olmadığını da söyleyen güzel oyuncu, "Şu an için öyle bir planım yok. Daha çok bu yazı çalışarak geçireceğim" dedi.
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