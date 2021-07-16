İBRAHİM Tatlıses'in "Resmi değil, gönül evliliği yaptık" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya'dan mutluluk pozu geldi. Tatlıses ile olan karesini paylaşan Karakaya, "Geldi gönlümün efendisi" notunu düştü. Geçtiğimiz aylarda "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, ikinci baharını yaşıyor. Çift, şu sıralar tüm zamanını birlikte geçirirken; sosyal medyaya düşen yeni bir kare, mutluluklarını gözler önüne serdi. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses ile birlikte çekilen karesini, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla Instagram'dan paylaştı.

■ ADEM ÜLKER