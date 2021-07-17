İzmir Ekin Koleji Kurucusu Vecdi Baykal ile eşi Ayla Baykal'ın kuyumcu oğlu Deniz Güney Baykal ile emekli Selda Çokbilen'in matematik öğretmeni kızı Naz Karayağcı dünyaevine girdi.
Swissotel Büyük Efes İzmir'deki Palmiyeli Bahçe'de gerçekleşen dillere destan düğünde mutlu çifti, akrabaları ve sevenleri de yalnız bırakmadı.
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyen Güney ile Naz çiftinin 5 yıl önce İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görürken tanıştıkları öğrenildi.
METİN BURMALI
Bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.