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Bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dediler

5 yıl önce üniversitede tanışan Naz Karayağcı ile Deniz Güney Baykal, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi

Bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dediler

17.7.2021

İzmir Ekin Koleji Kurucusu Vecdi Baykal ile eşi Ayla Baykal'ın kuyumcu oğlu Deniz Güney Baykal ile emekli Selda Çokbilen'in matematik öğretmeni kızı Naz Karayağcı dünyaevine girdi.

Swissotel Büyük Efes İzmir'deki Palmiyeli Bahçe'de gerçekleşen dillere destan düğünde mutlu çifti, akrabaları ve sevenleri de yalnız bırakmadı.

Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyen Güney ile Naz çiftinin 5 yıl önce İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görürken tanıştıkları öğrenildi.

METİN BURMALI

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