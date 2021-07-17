  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Deniz keyfi yarım kaldı

Deniz keyfi yarım kaldı

Sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile denize giren oyuncu Berk Atan gözüne birşey kaçtığı için zor anlar yaşadı

Deniz keyfi yarım kaldı

17.7.2021

BİR süredir Çeşme'de aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Ayayarogi Koyu'nda denize girdi. Aşırı sıcaklardan bunalıp serin sulara dalan Berk, gözüne bir şey kaçtığı için dakikalarca eziyet çekti. Sevgilisi sudan çıktıktan sonra duş alıp temizlenirken, yakışıklı oyuncu ise sürekli gözlerini ovalayıp sorunu gidermeye çalıştı.

73 YAŞINDAKİ USTA İLE DÜET
SAKİLER Grubu, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Dinleyiciler arasında usta sanatçı Selami Şahin de vardı. Düet yapmak için üstadın masasına giden grubun solisti Hasan Gözetlik, Selami Şahin'in en sevilen eserlerinden "Seni Sevmediğim Yalan" şarkısını karşılıklı olarak seslendirdi.

KLİBİ BİTİRİP ÇEŞME'YE AKTI
SON şarkısının klibi için Urla'ya gelen Cem Belevi, çekimleri bir günde tamamladıklarını söyledi. Alaçatı gecelerinde dolaşan genç oyuncu ve şarkıcı, "Klip tahminimden kısa sürdü. Ben de İstanbul'a gitmek yerine bir gün daha kalmak istedim" dedi.BİR süredir Çeşme'de aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Ayayarogi Koyu'nda denize girdi. Aşırı sıcaklardan bunalıp serin sulara dalan Berk, gözüne bir şey kaçtığı için dakikalarca eziyet çekti. Sevgilisi sudan çıktıktan sonra duş alıp temizlenirken, yakışıklı oyuncu ise sürekli gözlerini ovalayıp sorunu gidermeye çalıştı.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz keyfi yarım kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.