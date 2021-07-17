Deniz keyfi yarım kaldı

BİR süredir Çeşme'de aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Ayayarogi Koyu'nda denize girdi. Aşırı sıcaklardan bunalıp serin sulara dalan Berk, gözüne bir şey kaçtığı için dakikalarca eziyet çekti. Sevgilisi sudan çıktıktan sonra duş alıp temizlenirken, yakışıklı oyuncu ise sürekli gözlerini ovalayıp sorunu gidermeye çalıştı.

73 YAŞINDAKİ USTA İLE DÜET

SAKİLER Grubu, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Dinleyiciler arasında usta sanatçı Selami Şahin de vardı. Düet yapmak için üstadın masasına giden grubun solisti Hasan Gözetlik, Selami Şahin'in en sevilen eserlerinden "Seni Sevmediğim Yalan" şarkısını karşılıklı olarak seslendirdi.

KLİBİ BİTİRİP ÇEŞME'YE AKTI

SON şarkısının klibi için Urla'ya gelen Cem Belevi, çekimleri bir günde tamamladıklarını söyledi. Alaçatı gecelerinde dolaşan genç oyuncu ve şarkıcı, "Klip tahminimden kısa sürdü. Ben de İstanbul'a gitmek yerine bir gün daha kalmak istedim" dedi.BİR süredir Çeşme'de aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, Ayayarogi Koyu'nda denize girdi. Aşırı sıcaklardan bunalıp serin sulara dalan Berk, gözüne bir şey kaçtığı için dakikalarca eziyet çekti. Sevgilisi sudan çıktıktan sonra duş alıp temizlenirken, yakışıklı oyuncu ise sürekli gözlerini ovalayıp sorunu gidermeye çalıştı.

ERCAN AKGÜN