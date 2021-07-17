Kurban etinin midede şişkinlik ve hazımsızlık yapmaması için bunlara dikkat!

KURBAN etinin uygun koşullarda hazırlanması konusunda uyarılarda bulunan Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Canan Hecer, kesimden sonra etin kullanım miktarına göre ambalajlanması ve ölüm sertliği geçene kadar +4 derecede soğutulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Hecer, kavurma yapılan etlerin ise uygun şartlarda bir yıl saklanılabilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Kesim sonrası taze ette görülen ilk değişimin ölüm sertliği olduğunu belirten Hecer, "Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle ilk 15 dakika içinde ölüm sertliği başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir hal alır. Ölüm sertliği halinde et, taze olmasına rağmen kendine özgü lastik kıvamlı, kuru ve aromasızdır. Böyle etler gevrek değildir ve pişirildiklerinde lezzet vermez, zor işlenir, iyi pişmez. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara da neden olur" diye konuştu.

ÇÖZÜLEN ET TEKRAR DONDURULMAZ

ET saklama koşullarına da değinen Hecer, "Etin sertliğinin çözülmesi ve tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzeti kazanması, olgunlaşma olarak ifade edilir. Bu nedenle etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalı. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, lezzetlidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini korur. Bu süre kıymada genellikle üç gündür. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18C de 6 ay saklanabilir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli. Çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalı" dedi.

IZGARA TERCİH EDİLMELİ

SAĞLIKLI bir bayram geçirmek adına etin pişirme yöntemine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Hecer, "Haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalı. Etler mangal yapılacaksa; kanserojen olmaması adına kömürleşmemesine dikkat edilmelidir" dedi.

SEBZEYLE TÜKETİN

ETİN içindeki demirden daha yüksek oranda yararlanmak için C vitamininden zengin sebze yemeği ya da salata ile tüketiminin önemli olduğunu belirten Hecer, "Sebzelerde bulunan C vitamini, etteki demir emilimini arttırır. Ette yoksun olan C vitaminini almamızı da sağlar" dedi.