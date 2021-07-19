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Swissotel’den Yaza Merhaba partisi

Swissotel Büyük Efes İzmir, yazın gelişini Pürovel Spa&Sport üyeleri ile kutladı.

Swissotel’den Yaza Merhaba partisi

19.7.2021

Büyük Efes Otel'in mirası olan balık şeklindeki efsanevi açık havuz başında düzenlenen "Yaza Merhaba Partisi"ne, üyeler ve çalışanlar katıldı. Canlı Trio performansı ile karşılanan üyelere, akşam boyunca lezzetli ikramlar ve özel içecekler sunuldu. İlerleyen saatlerde canlı DJ performansı ile gönüllerince eğlenen davetliler, keyifli bir yaz akşamı yaşadı.



Yağmur İşletir, Mehmet-Olcay Şerbetçi


Neşe Kayhan, Ayşe Beşikçioğlu


Öznur Atar, Özkan Dökümersoy



Alina-Aykut Yıldırım

ERCAN AKGÜN

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