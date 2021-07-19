Swissotel’den Yaza Merhaba partisi

Büyük Efes Otel'in mirası olan balık şeklindeki efsanevi açık havuz başında düzenlenen "Yaza Merhaba Partisi"ne, üyeler ve çalışanlar katıldı. Canlı Trio performansı ile karşılanan üyelere, akşam boyunca lezzetli ikramlar ve özel içecekler sunuldu. İlerleyen saatlerde canlı DJ performansı ile gönüllerince eğlenen davetliler, keyifli bir yaz akşamı yaşadı.





Yağmur İşletir, Mehmet-Olcay Şerbetçi







Neşe Kayhan, Ayşe Beşikçioğlu







Öznur Atar, Özkan Dökümersoy







Alina-Aykut Yıldırım

ERCAN AKGÜN