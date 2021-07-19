Büyük Efes Otel'in mirası olan balık şeklindeki efsanevi açık havuz başında düzenlenen "Yaza Merhaba Partisi"ne, üyeler ve çalışanlar katıldı. Canlı Trio performansı ile karşılanan üyelere, akşam boyunca lezzetli ikramlar ve özel içecekler sunuldu. İlerleyen saatlerde canlı DJ performansı ile gönüllerince eğlenen davetliler, keyifli bir yaz akşamı yaşadı.
Yağmur İşletir, Mehmet-Olcay Şerbetçi
Neşe Kayhan, Ayşe Beşikçioğlu
Öznur Atar, Özkan Dökümersoy
Alina-Aykut Yıldırım
ERCAN AKGÜN
Swissotel’den Yaza Merhaba partisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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