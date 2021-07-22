  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeşim Salkım: Sadece Türk aşısına güveniyorum

Yeşim Salkım: Sadece Türk aşısına güveniyorum

Bodrum’da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım Türk aşısı dışında hiçbir aşıya güvenmediğini açıkladı. Salkım, “Müslümanlar olarak biz temiz bir toplumuz diğerleri düşünsün” dedi.

Yeşim Salkım: Sadece Türk aşısına güveniyorum

22.7.2021

Yeşim Salkım "Bodrum Kale Konserleri" kapsamında sahne aldı. 2 kez korona virüse yakalandığını ifade eden Yeşim Salkım, "Zor bir süreçten geçtik. Özellikle müzisyenler çok sıkıntı çekti. Ben iki kez salgına yakalandım. Benim vücudum bağışıklık kazandı galiba" dedi. İslam'ın en önemli kuralının hijyen olduğunu söyleyerek "Biz zaten milletçe çok temiz bir toplumuz. Dışarıdan geldiğimizde elimizi yüzümüzü yıkarız. Misafire hemen kolonya tutarız. İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalılar düşünmeli bence" şeklinde konuştu. Tek güvendiği aşının Türk aşısı olduğunu da sözlerine ekleyen Salkım, "Ben Türk aşısına daha çok güveniyorum. Diğer aşılara güvenmiyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşim Salkım: Sadece Türk aşısına güveniyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.