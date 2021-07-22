Yeşim Salkım: Sadece Türk aşısına güveniyorum

Yeşim Salkım "Bodrum Kale Konserleri" kapsamında sahne aldı. 2 kez korona virüse yakalandığını ifade eden Yeşim Salkım, "Zor bir süreçten geçtik. Özellikle müzisyenler çok sıkıntı çekti. Ben iki kez salgına yakalandım. Benim vücudum bağışıklık kazandı galiba" dedi. İslam'ın en önemli kuralının hijyen olduğunu söyleyerek "Biz zaten milletçe çok temiz bir toplumuz. Dışarıdan geldiğimizde elimizi yüzümüzü yıkarız. Misafire hemen kolonya tutarız. İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalılar düşünmeli bence" şeklinde konuştu. Tek güvendiği aşının Türk aşısı olduğunu da sözlerine ekleyen Salkım, "Ben Türk aşısına daha çok güveniyorum. Diğer aşılara güvenmiyorum" dedi.