Bayram kahvaltısında düğün tarihini belirlediler

Ünlü model İvana Sert, turizimci sevgilisi Sezer Dermenci'nin annesi Ayşe ve Babası Fevzi Dermenci ile bayramın ikinci günü kahvaltıda buluştu. Müstakbel kayınpederi ile kayınvalidesinin ellerini öpen İvana Sert ve Sezer Dermenci çiftinin kahvaltıdaki sohbetlerinin konusuna Yeni Asır ulaştı. Kasım ayının ilk haftası, çiftin Urla'da sahibi oldukları ve Sezer Dermenci'nin annesinin adını verdiği Ayşe Hanım Konağı'nda aile ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşecek bir düğün yapacakları öğrenildi. Geçtiğimiz bayramda da Dermenci kayınvalidesinin elini öpmek için Sırbıstan'a gitmişti.

TÖREN DAMADIN OTELİNDE

Ivana Sert ve Sezer Dermenci'nin düğün planları belli oldu. Çift, evlilik tarihi ile ilgili müjdeyi verdi. Turizmci sevgilisi işadamı Sezer Dermenci ile İvana Sert, Urla Kekliktepe'de bulunan kendi otelleri Ayşe Hanım Konağı'nın bahçesinde Kasım ayının ilk haftasında dünya evine girecekler. Daha önceden iki düğün planlayan çiftin şimdi bir tek Urla'da düğün yapmaya karar verdikleri öğrenildi. Nikah şahitlerini gizli tutan çift sade bir nikah töreni yapmaya karar verdi. Düğünden bir hafta önce İvana Sert'in Sırbıstan'da yaşayan annesi ve yakınlarının Urla'ya geleceği ve damadının otelinde kalacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL