Sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi

GÜLBEN Ergen konser maratonuna bayramın ikinci günü Alaçatı'da başladı. Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ergen, dinleyicilerine eğlence dolu bir akşam yaşattı. Konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşmiş parçaları da söyleyen sanatçıya tüm hayranları tek bir ağızdan eşlik etti. Taşkın Sabah Orkestrası ile sahne alan Ergen, modacı Tolga Çam imzalı mini elbisesi ile güzelliğini konuşturdu.

ÇEŞME GECELERİNİ ÖZLEDİ

DELUXE Butik'in işletme sahibi Funda Erdoğan, bayram tatilini İstanbul'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de geçiriyor. Akşam yemeğinden sonra Alaçatı'da mekanları gezen İzmirli işletmeci, Çeşme gecelerini çok özlediği söyledi.

KAPIDAN ÇEVİRMEK ZORUNDA KALDILAR

MÜZİK camiasında pek çok başarılı çalışmada imzası bulunan aranjör Erdem Kınay, Alaçatı Take & Rest'de DJ kabinine geçti. Bu yazın ilk Çeşme sahnesini gerçekleştiren Kınay'ın hayranları yoğun bir kalabalık oluşturunca, mekan sahipleri 100'e yakın müşteriyi de kapıdan geri çevirmek zorunda kaldı. Mekanın işletmecisi Cumhur Üzen ile gecenin sonunda sohbet eden ünlü aranjör, "İlgi görmek, sevilmek çok güzel fakat mekan içerisinde yer kalmadığı için birçok kişiyi geri çevirmek üzücü bir durum. Keşke onlar da eğlenceye dahil olabilseydi" dedi.

HALİL ÖNDEN GİTTİ HÜSNÜ HAYRAN SEVİNDİRDİ

BAYRAM öncesi Alaçatı Hayal Kahvesi'nde Halil Sezai ile birlikte konser veren Hüsnü Şenlendirici, gecenin sonunda mekandan ayrılırken hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Durumu fark eden Halil Sezai önden gidip kalabalıktan sıyrılırken, Şenlendirici ise kimseyi kırmadan tek tek fotoğraf çektirdikten sonra korumalar eşliğinde kulise geçiş yaptı.