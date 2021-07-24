Bodrum Kalesi’nde Yeşilçam şarkıları yankılandı

BODRUM'DA 'Yeşilçam Şarkıları' konseri gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Konserin sanatçıları Belkıs Özener ve oğlu Barkın Köksalan ile Çiğdem Gürdal idi.

■ ADEM ÜLKER