Önce güldü, sonra sarılıp gönlünü aldı

Bayram tatilini Çeşme'de geçiren oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, denizde hem neşeli hem de romantik dakikalar yaşadı. Magazincilerin giremediği bir plaja 3 yaşındaki oğulları Can ve arkadaşlarıyla birlikte gidip keyif yapan ikili, önce denizde topla oynadı, ardından da romantizm yaşadı.

KEYFİNİ ÇIKARDI

Eşinin sudaki komik hallerine gülmekten kendini alamayan Beyza Şekerci, daha sonra da ona sarılıp gönlünü aldı. Gün boyunca denizde vakit geçiren oyuncu çift, hem eğlendi hem de Çeşme'de olmanın keyfini çıkardı.

HERKES EĞLENCEDE ÖZGE DERSTE

GENÇ dizi oyuncularından Özge Özacar, Çeşme'de sörf dersleri almaya başladı. Bayramın ikinci günü Alaçatı sörf merkezine gelen oyuncu, ilk günkü acemiliğiyle suya düşmekten bir türlü kaçamadı. Sörf tahtası üzerinde dengede durmaya çalışırken defalarca kez denize düşen Özacar, öğrenmeden bu işi bırakmaya pek niyetli gibi görünmüyordu.

DİKKATLİ ÇALIŞTI

SÖRF hocasının anlattıklarını dikkatlice dinleyip uygulamaya çalışan güzel oyuncu, düşe kalka bu işin de üstesinden geleceğini kanıtlar gibiydi. Ekranlardaki başarısıyla tanınan Özacar, bayramda diğer ünlüler gibi gezip eğlenmek yerine zamanını sörf derslerinde geçirmeyi tercih etti.

YORULUNCA OTURDU

BİR süre önce ölümden dönen yılların deneyimli sunucusu Mehmet Ali Erbil, bayram tatili için Çeşme'ye geldi. Sağlığı iyiye giden ve kafa dağıtmak için kızıyla birlikte tatile çıkan Erbil, Alaçatı'da dolaşırken yorulunca oturup dinlenmeye çalıştı.

ELİ OMZUNDA ALAÇATI'YI GEZDİ

EKRANLARIN yeni yıldızlarından Feyyaz Şerifoğlu, bayramın üçüncü günü meslektaşı Semiha Bezek ile beraber Alaçatı'da yürürken objektiflere yakalandı. Bir mekana birlikte gidip eğlenen ikili, sonrasında da sohbet ederek otellerinin yolunu tuttu. Bu sırada güzel oyuncunun elinin Feyyaz Şerifoğlu'nun omuzunda olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ERCAN AKGÜN