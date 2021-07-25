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Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı

Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarı

25.7.2021

BODRUM'DA Kale Konserleri'nin ikincisi, bayramın son gününde büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla ücretsiz yapılan halk konserlerinin ikincisinde; Perihan Sözen ve Yıldızlar Korosu eşliğinde Zekai Tunca ve Baha Boduroğlu sahne aldı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde, müzikseverlere Türk Sanat Müziği ziyafeti verildi.

ÜCRETSİZ ETKİNLİK
BODRUM Belediyesi Kale Konserleri'nin ikinci etabında ise; 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Sakiler Grubu, 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı Ferhat Göçer, 31 Ağustos 2021 Salı akşamı "Cennetten Çiçek mi Topluyorum?" şarkısı ile ünlü Zehra, 2 Eylül 2021 Perşembe akşamı Serdar Ortaç, 3 Eylül Cuma akşamı ise "Kardeşim Helikopter" repliği ile ünlü Uzi sahne alacak. Programlar öncesinde yerel müzisyenlerin de sahne alacağı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri, sponsorlar eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek. Konserler saat 21.00'da başlayacak.

■ ADEM ÜLKER

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