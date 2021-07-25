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Halil Sezai’den bir skandal daha

Sezai, geçen yıl gürültü yüzünden tartıştığı komşusuna uyguladığı şiddetle ilgili, “Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere” dedi

Halil Sezai’den bir skandal daha

25.7.2021

67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan şarkıcı Halil Sezai, konserinde skandal açıklamalar yaptı. Şiddet olayı hakkında konuşan Sezai, "Hak etti. Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu acımasızca dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yattı.

PES DEDİRTTİ!
YAŞANAN olayların ardından sahneye çıkan Sezai, şaşkına çeviren açıklamalar yaptı. Konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, resmen pişman olmadığını ilan etti. Şarkı arasında konuşan Halil Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere..." dedi. Konsere gelen vatandaşların bu sözlerin ardından gülerek Sezai'yi alkışlaması da pes dedirtti.

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