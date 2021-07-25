Her şey Güney için...

Oyuncu Sarp Apak ile müzisyen Can Bonomo, bayramda aynı plajda ailece denize girdi. Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz, 3 yaşındaki oğulları Güney ile birlikte plajda vakit geçirirken, Bonomo'nun oyuncu eşi Öykü Karayel de 3 aylık oğulları Roman ile mekanın iç kısmında dinlenmeyi tercih etti.

KOVAYLA SU TAŞIDILAR

Gün boyunca denize girmek yerine çocuğuyla ilgilenen örnek baba Sarp Apak, oğlu Güney'i önce gezdirdi sonra da plajda oynaması için denizden su taşıdı. Bu sırada Güney'in manevi amcası Can Bonomo da boş durmadı ve onlara yardımcı olmak için aynı şekilde oyuncak kovayla su taşıdı. Sırayla su servisi yapan Apak ve Bonomo, Güney için deniz eğlencelerinden feragat etmek zorunda kaldı.

BURAY: ŞU AN AĞLAMAK ÜZEREYİM

Buray, "1,5 senedir sahnelerden ayrı kaldık. Sizleri çok özledik. Şu an ağlamak üzereyim. Umarız özgürlüğümüzü yeniden kaybetmeyiz" diye konuştu

POP müzik dünyasında hem yazıp hem de söyleyen ender isimlerden olan Buray, bayramın son günü Çeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi.

TATİLCİLER COŞTU

AÇIKHAVA Tiyatrosu'nda binlerce kişiye konser veren Buray, slow parçalarla başladığı programını hareketli çalışmalarla hızlandırarak Egeli tatilcilere coşkulu bir gece yaşattı. Pandemi döneminde başarısız parçalar üreten pek çok ünlü şarkıcı ve grubun aksine kaliteli işlere imza atan genç popçu, konserde yeni çalışmalarına da yer verdi. Kerki Solfej Organizasyon aracılığıyla 4 günlük bayram turnesinde olan Buray, "1,5 senedir sahnelerden ayrı kaldık. Sizleri çok özledik. Şu an ağlamak üzereyim. Yasaklı günlerde ne kadar çok şey biriktirdik bir bilseniz. Umarız özgürlüğümüzü yeniden kaybetmeyiz" dedi.

CENGIZ KURTOGLU SEVENLERİNİ NOSTALJİ YOLCULUGUNA ÇIKARDI

CENGİZ Kurtoğlu, bayramın son günü Alaçatı'da mikrofon başına geçti. Pandemi nedeniyle uzun zamandır sahnelere hasret kalan sanatçı, Çeşmeli tatilcilere keyifli bir akşam yaşattı. Mekanı dolduran müşterilerin arasında, Avrupa'dan gelen gurbetçi hayranlarının çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Yeni şarkılarının yanı sıra eski çalışmalarını da seslendiren Kurtoğlu, sevenlerini nostalji yolculuğuna çıkardı.

SEVGİLİYE REHBERLİK

İZMİR'DE pek çok defilede görev alan manken Merve Ermurat, erkek arkadaşı iş insanı Ali Kandemir ile birlikte bayram tatili için Çeşme'ye geldi. Gündüz beachleri gezen ikili, akşamları da Alaçatı'nın gözde mekanlarında arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Güzel manken, Çeşme'de sevgilisine rehberlik yaptı.

ERCAN AKGÜN